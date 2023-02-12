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Yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

Adana’da durdurulan bir kamyonette depremzedeler için hazırlandığı belirtilen kolilerde su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Yayınlanma: 10:12 - 12 Şubat 2023 Güncellenme:
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Yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği 2 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.


Deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü M.K. (44) ve yanındaki F.B. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

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