Yavaş’tan Alpay Özalan’a sert tepki

Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Hizbullahçı bir kişini affedilmesine ve AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Ordu’da konuştu.

İktidarın Kurtuluş Savaşı yıllarından örnekler vererek kuyruk olduğunu sürekli dile getirdiğini belirten Mansur Yavaş, kuyrukların halen daha devam ettiğini söyledi.

Cami, okul, kışla gibi yerlerin siyasete alet edilmemesini isteyen Yavaş, 9 milyarlık 100 yolsuzluk dosyasının Cumhuriyet Savcılığı’nda 14 Mayıs’tan sonrasını beklediğini kaydetti.

HİZBULLAHÇI TAHLİYESİNE TEPKİ

Hizbullahçı bir kişinin affedildiğini hatırlatan Mansur Yavaş, “Bu ülkede af 360 oyla çıkar meclisten. Bir de Cumhurbaşkanı kendi yetkisini kullanır affeder, bugün olduğu gibi. Ankara’da 3 tane Müslümanı işkence yapıp öldüren Hizbullahçı şahıs, tahliye ettiler. Bunu da duyurmak isterim” diyerek tepki gösterdi. Yavaş, PKK ile HÜDAPAR’ın aynı görüşe sahip olduklarını ve PKK’ya da karşı olduklarını dile getirdi.

“KASLARI BEYNİNDEN FAZLA GELİŞMİŞ VEKİL”

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın kendi sözlerini değiştirerek sosyal medyada paylaştığını kaydeden Mansur Yavaş, “Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki ‘asıl gündem seçim ve geçim.’ 14’ünden sonra İHA’lar, SİHA’lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur” ifadelerini kullandı.

“İKTİDARA BİR LOKMA BİR HIRKAYLA GELDİLER”

İktidara yaptığı eleştirilere devam eden Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

*İktidara gelirken bir lokma bir hırka diyerek geldiler. Biz öyle bir dürüstüz öyle bir dürüstüz ki dediler, devletin mumuyla kendi mumumuzu ayıracağız. Devletin parasını kendi özel işlerimizde harcamayacağız dediler.

*Şimdi devletin bütün imkanları emirlerinde. Çok titiz davranıp, gerçekten kendi işiyle devletin işini ayıracak insanlara ihtiyacımız var. Hep internette görüyoruz. Birisi itiraz edince ‘çıkart telefonu’ derler. Neden? Çünkü telefonu iyiyse ‘bak kaç paralık telefon kullanıyorsunuz’ diye fırçalayacak.

*Muhteremler, Porsche, BMW, Mercedes marka arabalara binmek, villalarda lüks hayat yaşamak size mi has? Yurt dışına gidip gelmek size mi has? Bu ülkenin tüm fertleri, özellikle gençler, en iyi telefona, en iyi arabaya, en iyi eve sahip olacak. Tatile gidecek. Hakkı değil mi?

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