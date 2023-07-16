Yeni kabus! Bir su kovasında tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor

Güneydoğu Asya kökenli istilacı tür olan Asya Kaplan Sivrisineği Karadeniz’den, Ege’ye Türkiye’nin birçok kentini adeta ele geçirdi. İstilacı tür Asya Kaplan Sivrisineği, diğer sivrisineklerden farklı olarak gündüz daha fazla avlanmasına karşın, sabah erken ve akşam saatlerinde de avlanıyor. Uzmanlar, “Küçücük bir su kovasında tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor. Bu nedenle bireysel mücadele önem taşıyor” uyarısı yaptı.

Latif SANSÜR

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Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de baskın hale gelen Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) özellikle Ege bölgesindeki kentlerde hayatı kabusa çeviriyor.

Tropikal iklim ve sıcaklık değerlerindeki artışla birlikte uluslararası taşımacılık ve ticari faaliyetler sırasında dünyaya yayılan, diğer sivrisineklerden farklı olarak gündüz de ısıran ve bulduğu her su birikintisi ile çamurluk bölgede kolayca üreyen bu türe karşı yerel yönetimlerin ilaçlama çalışmaları da yetersiz kalıyor.

“Küçücük bir su kovasında tüm mahalleyi etkileyecek kadar üreyebiliyor. Bu nedenle bireysel mücadele önem taşıyor” uyarısı yapan uzmanlara göre çeşitli virüs ve hastalıkları taşıyan bu türe karşı, ilaçlama yeterli gelmiyor, ilaçtan kaçabilen sinekler ilaca dirençli hale geliyor. Asya kaplan sivrisineği dirençli bir tür olduğundan bir kap suda bile yumurtluyor. Bu nedenle vatandaşların evlerinde, bahçelerinde su birikintileri bırakmaması öneriliyor.

YENİ TÜR SİVRİSİNEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Kerem Girişken, iklim krizine bağlı olarak yağış rejimi değişikliği yaşandığını, pandemide virüsün kısa sürede dünyaya yayılması gibi, hızlanan lojistik ile birlikte sivri sineklerinde dünyanın bir ucundan her yere yayılabildiğine dikkat çekti.

Bu yıl artan yağışların yağmuru seven türlerin artmasına neden olduğunu anlatan Girişken, “Tropikleşen iklim çok fazla sulak alan oluşturdu. Bu da sineklerin üremesi için uygun bir ortam. Geçen yıl kuraktı. Sulama birlikleri, DSİ su biriktirmek amacıyla sulama bentleri oluşturdu. O da çok yeni yeni sinek üreme alanları oluşturdu. Çünkü sinek durgun suda ürüyor. Ekiplerimiz 12 ay çalışıyor. Pek çok üreme alanında ilaçlama yapıyorlar. Ancak beklenmeyen yağışlar, ilaçlanan yerlerde olumsuz etkiye neden oluyor. İlacın etkisi beklenmeyen yağışla azalıyor, yok oluyor” dedi.

“TAHRİŞ GÜCÜ ÇOK FAZLA”

Yeni bir sinek türü olan Asya Kaplan Sivrisineğinin artık Türkiye'de ve dünyada pek çok ülkede baskın tür haline geldiğini ifade eden Kerem Girişken, şunları söyledi:

“Hem iç hem de dış mekanda kan emiyor. Sabah erken saatlerde ve akşamları avlanıyor. Diğer sineklerden farklı olarak gündüz daha fazla avlanıyor. Çok güçlü, dirayetli. Yumurtalarını sadece sulak alanlara değil, nemli çamurlara da bırakabiliyor. Tahriş gücü çok fazla. İnsanları ısırdığında kaşıntıya neden oluyor.

Kaşındıkça bu durum artıyor ve insanlar hastaneye gidecek duruma gelebiliyor. Büyük etki yaratıyor. Bu sineğin bizim açımızdan en sıkıntılı yanı mesken yerlerinde, evlerin bahçelerinde üremesi. Plastik kaplar, saksı altları… O nedenle evlerin önlerinde, bahçelerde bulunan su kaplarında su bırakılmaması, kedi ve köpekler için sokaklara bırakılan kaplardaki suların da sık sık değiştirilmesi gerekiyor”

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