Yılan hikayesine dönen Melen Barajı için 162 milyonluk ihale

İstanbul’un su sorununu çözecek olan ve gövdesinde oluşan çatlaklar nedeniyle yıllardır devreye alınamayan Melen Barajı için düzenlenen bir ihale daha sonuçlandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Sakarya'dan İstanbul'a su getirmek için hazırlanan Melen Barajı projesi için ikinci kez başlatılan ihale sürecinde yeni gelişme yaşandı.

DSİ'nin yapım ve inşaat işleri için müşavirlik (danışmanlık) hizmeti almak üzere açtığı ihale “yeterli sayıda teklifin çıkmaması” nedeniyle 12 Temmuz günü iptal edilmişti.

Revize rehabilitasyon projesi yapımı ve müşavirlik ihalesi için yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere 29 Eylül 2023'te ön yeterlik başvurusuna davet edildi.

Revize proje yapımı ve müşavirlik hizmeti işinin süresi 3 bin 370 gün olarak açıklandı.

İhale 30 Kasım'da sonuçlandı ve en düşük teklifin sahibi Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş ile 162 milyon liralık sözleşme imzalandı.

İhalenin, 138 milyon TL olarak belirlenin yaklaşık maliyetin üzerinde bir rakama imzalanması dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Melen Barajı projeleri DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılında onaylandı, 2012 yılında 213.8 milyon liraya ihale edildi ve 2014 yılında da temeli atıldı.

2016 tarihinde bitirilmesi planlanan barajın gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da göreve geldiğinde duran baraj inşaatını gündeme getirince DSİ, 2020 yılında 412 milyon 151 bin 148 TL’lik güçlendirme ihalesi düzenledi. Ancak güçlendirme çalışmaları bu kez de ekonomik nedenlerle 2022'de durdu.

DSİ bunun üzerine 11 Ocak 2023 tarihinde “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı” için tekrar ihaleye çıktı.

39 milyon 650 bin TL'lik en düşük teklifin sahibi Su İş Proje Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi ihaleyi kazandı. DSİ ile şirket arasında 5 Haziran 2023'te sözleşme imzalandı.