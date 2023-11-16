Yılın babasına ev sahibi dayağı

Mersin'de, koruyucu ailesi olduğu Kader Yılmaz'a böbreğini vermesi nedeniyle yılın babası seçilen 57 yaşındaki emekli Mustafa Boyraz, iddiaya göre kiracısı olduğu evi boşaltmadığı gerekçesiyle ev sahibi tarafından dövüldü.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de 10 yıl önce koruyucu ailesi olduğu Kader Yılmaz'a, böbreğini vermesiyle yılın babası seçilen emekli Mustafa Boyraz iddiaya göre Mezitli ilçesi 75. Yıl Mahallesinde ikamet ettiği evin sahibiyle kira artışı üzerine tartışma yaşadı.

7 bin 500 TL emekli aylığı ile yaşam savaşı verdiğini belirten Boyraz ev sahibi Erkan Özdemir’in evi boşaltması için baskı kurması ve tehdit etmesi nedeniyle 5 Kasım'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

“YA ÖLÜ OLARAK YA DA DİRİ OLARAK ÇIKARTACAĞIM”

Boyraz, ifadesinde kira bedelini 10 yıldır aksatmadan banka üzerinden ödediğini belirterek, “Cep telefonu rehberimde kayıtlı olmayan numaradan arandım. ‘Ben Erkan'ın kardeşiyim evi ne zaman boşaltacaksın?' dedi. Ben de Erkan ile ev hakkında görüştüğümü ve şartlar oluştuğunda evi boşaltacağımı söyledim. Ancak telefondaki şahıs bana ‘Anlaşıldı sen iyilikten anlamayacaksın ben seni nasıl çıkartacağımı biliyorum. Ben geldiğimde de seni evden ya ölü olarak ya da diri olarak çıkartacağım buna da sen karar vereceksin' diyerek tehdit ederek telefonu kapattı. Beni bu şekilde arayarak tehdit eden şahıstan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

“EVİM BASILDI, DAYAK YEDİM”

Yaşanan tehdit olayından bir hafta sonra iddiaya göre ev sahibi Erkan Özdemir, eşi ile gittiği evde Mustafa Boyraz'a baskı ve şiddet uyguladı. Boyraz, yaşanan olaydan sonra polis merkezine giderek yeniden şikayetçi oldu. Emekli Mustafa Boyraz, verdiği ikinci ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:

“Ben de kendisine ‘Tamam ev bulduğumda çıkacağım' dedim. Ama, şimdiye kadar herhangi bir ev bulamadığımdan çıkamadım. Kendisine de ‘Ben ev bulamadığımdan çıkamıyorum, tahliye davası açabilirsin, hukuk önünde verilen karara uyarız' dedim.

Daha sonra avukat bizi aradı ve arabulucu ile görüşüldü fakat kendisiyle anlaşamadık bu olaydan sonra mahkemeye başvuracaktı ama başvurmadı. Olay günü evde oturduğumuz esnada kapı çaldı ve kapıyı üvey oğlum açtı.

Erkan Özdemir ve eşi direkt içeri girerek yanımıza geldi. ‘Bu ev bizim, çıkacaksınız' dedi. Ben de kendisine ‘Evimden çık polisi arayacağım' dedim. Bunun üzerine bana ‘Allah'ını ara' diyerek üzerime yürüyerek yüzüme doğru yumruk attı ve tişörtümü yırttı.

‘Sakat olduğun için sana bu zamana kadar acıdım' dedi. Ben de tepki olarak kendisine bir yumruk attım. Eğer bana vurmasaydı ben kesinlikle kendisine vurmazdım. ‘Artık bu evde biz oturacağız, defolun gidin' diyerek evden ayrıldı.”

“EVİMİZDE EŞİME SALDIRDI”

Yaşanan olaya tanıklık eden evin hanımı Azize Boyraz ise “Bunların eve ihtiyaçları yok, tamamen kira artışına dayalı baskı yapıyorlar. Kira artışını talep edemiyorlar, evimde eşimi darp etti. Korkuyoruz, benim çocuğum haftada 3 gün diyalize gidiyor, o da korkuyor. Araçları da burada bırakıp gittiler, böyle yaparak bize gözdağı veriyorlar” diye konuştu.

TEDAVİDE YENİDEN BAŞA DÖNÜLDÜ

Eşinin böbreğini verdiği ve şu an 19 yaşında olan Kader Yılmaz'a, koruyucu aile görevlerini halen sürdürdüklerini de anlatan Azize Boyraz, şöyle dedi:

“2013 ten beri korucu ailesiyiz. 2017'de eşim böbreğini verdi. O zaman bir mucizeydi. Ancak, 11 ay sonra vücudu böbreği kabul etmedi. Şimdi yeniden başa döndük, kızım haftada 3 gün diyalize giriyor. Şu an nakil için uygun böbrek aranıyor. Bu olay yüzünden çocuğum olumsuz etkilendi, çok korkuyoruz.”

YILIN BABASI SEÇİLMİŞTİ

Ailesi tarafından hastalığı yüzünden bakımını yapamayacakları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurduna 2013’de verilen böbrek hastası küçük Kader’in hayatı, Boyraz Ailesi ile birlikte değişti.

Hasta olmasına rağmen küçük kıza korucuyu aile olmak isteyen 1 çocuk babası TIR şoförü Mustafa ve Azize Boyraz, hiç görmedikleri Kader’i prosedürleri tamamlayınca aynı yıl evlerine götürdü. 1 ay sonra da Mardin’de trafik kazası geçiren baba Boyraz, uzun tedavi süreci sonucu yüzde 76 engelli durumuna geldi.

Geçen süreç içerisinde Kader’in de böbrek yetmezliği hastalığı ilerledi, küçük kız Mersin ve Ankara’daki hastanelerde tedavi gördü. Mustafa Boyraz, dokunun uyuştuğunu öğrenince tereddüt etmeden böbreklerinden birini çok sevdiği kızı Kader’e verdi.

Hastanedeki tedavinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen küçük Kader, Mezitli İlçesi’ndeki evlerine döndü. Hasta olmasına rağmen koruyucu aile olarak aldığı Kader’e böbreğini veren Mustafa Boyraz, Mezitli Belediyesi tarafından yapılan halk oylaması sonucu Yılın Babası seçildi.

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