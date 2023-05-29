Yurt dışı oyları seçimde ne kadar etkili?

Türkiye’deki çeşitli yorumların aksine, yurt dışı seçmenleri cumhurbaşkanlığı seçiminde 'belirleyici' olmadı. Erdoğan, yurt dışından Kılıçdaroğlu’na göre 335 bin fazla oy aldı ancak bu sonucu etkileyecek bir oran değil. Kılıçdaroğlu'nun, ABD, İngiltere, İspanya, Portekiz, Yeni Zelanda ve Brezilya’da oy farkı yüksek oldu. Ancak Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya’daki Türkler, oyunu Erdoğan'a verdi.

Ali GÜLEN

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Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıklardan yüzde 52.16 oy oranı ile Erdoğan çıktı. Ancak yurt dışı oyları bazı yorumlarda dile getirildiği gibi ‘seçimlerde belirleyici olmadı.

Yurt dışından gümrükler hariç 1 milyon 752 bin oy kullanıldı. Bu oyların yüzde 59.39'unu Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 40.61'ini ise Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Erdoğan'ın oy sayısı 1 milyon 35 bin 476 olurken, Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 708 bin 11 oldu.

SEÇİME ETKİSİ YÜZDE 0.25

Yurt dışı seçmenlerin oyları seçime yüzde 0.25 oranında etki yaptı. Yurt dışı oyları hiç sayılmasa Erdoğan'ın aldığı oy oranı 51.90 civarında olacaktı.

İKİNCİ TURDA KATILIM DÜŞTÜ

Almanya'da ikinci tura katılım, her iki tarafta da düştü. Hem Kılıçdaroğlu hem de Erdoğan'a oy verenlerin sayısı ilk tura göre ortalama 5 bin azaldı.

Erdoğan, Almanya'dan 473 bin 297 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise bu ülkede 229 bin 390 oy çıkardı. Erdoğan'ın Almanya'daki oy oranı yüzde 67.36 oldu. Gümrüklerde kullanılan yaklaşık 143 bin oyun yüzde 58.31'ini Erdoğan aldı.

ABD'de katılım ise yaklaşık 6 bin arttı. ABD'de verilen yaklaşık 54 bin 750 oyun, 45 bin 150'sini Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki Türklerden aldığı oy oranı yüzde 82.57 seviyesinde oldu.

Avusturya'da katılım ilk tura göre yaklaşık bin adet azaldı. Yaklaşık 59 bin seçmen oy verdi ve Erdoğan'ın oy oranı yüzde 73.88 oldu. Erdoğan bu ülkeden 44 bin 132 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise 15 bin 606 oyda kaldı.

EN ÇOK OY BELÇİKA‘DAN

Avrupa'da Erdoğan'a en yüksek oyu Belçika'daki Türkler verdi. Belçika'da Erdoğan, 53 bin 888 oy ile toplam oyların yüzde 74.91'ini aldı. Bu ülkede ikinci tura katılım 5 bin azaldı. Ancak iki adayın seçmenlerinin katılımı eşit şekilde düştü.

İNGİLTERE’DE KILIÇDAROĞLU FARK ATTI

İngiltere'de Kılıçdaroğlu kullanılan oyların yüzde 80.38'ini aldı ve Erdoğan'a büyük fark attı. Kılıçdaroğlu 54 bin 535 oy alırken, Erdoğan 13 bin 315'te kaldı.

Brezilya'da ise Kılıçdaroğlu yüzde 74.59 oy oranı ile dikkat çekti. Brezilya'daki Türkler, Kılıçdaroğlu derken, bu ülkedeki oyların 138'ini Kılıçdaroğlu, 47'sini ise Erdoğan aldı.

Erdoğan, Danimarka, Hollanda ve Fransa'da yüzde 60'ları aştı. Buna karşılık Kılıçdaroğlu, Finlandiya, İsveç ve İsviçre'den yüksek oranda oy aldı ve yüzde 50'leri geçti. Lüksemburg'da ise Erdoğan yüzde 60'a ulaştı ve oyların 9 bin 681'ini aldı. Kılıçdaroğlu ise bu ülkede 6 bin 284 oy aldı.

Kılıçdaroğlu İspanya, Portekiz ve Yeni Zelanda'da Erdoğan'a büyük fark attı ve bu ülkelerde yüzde 70-80'leri buldu. Ancak buralardaki Türk sayısı az olduğu için yurt dışı sonuçlarını pek etkilemedi. Erdoğan ise, Arap ülkelerinden yüksek oranda oy aldı.

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