Yusuf Ziya Gümüşel’in müritlerinden adliye önünde “Azgın azınlık” sloganı
Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve istismara uğramasına yönelik davanın ilk duruşması başladı. Adliye önünde toplanan Gümüşel'in müritleri "Mahkeme, azgın azınlığa yol verme" sloganları attı.
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması sonrası açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul’da görülmeye başlandı.
Tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Fatıma Gümüşel, müşteki H.K.G. ise duruşmaya katılmadı.
Adliye önünde toplanan Gümüşel’in müritleri “Mahkeme, azgın azınlığa yol verme” sloganları attı.