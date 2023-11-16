Zorlu: Muhalefet şerhi koyacağız

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün görüşüldüğü Komisyon'da ilk çekince İYİ Parti'den geldi.

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Dışişleri Komisyonu, İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüştü.

Komisyonda İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilk olumsuz görüşü İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu verdi.

Macaristan'ın da İsveç’in katılım protokolüne halen onay vermediğini anımsatan Zorlu, NATO'nun açık kapı politikasına karşı olmadıklarını ancak İsveç'in gerekli adımları atması konusunda daha iyi bir takip gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

– Türkiye'nin elindeki bu kartı iyi kullanması gerekir. Teröristlerin iadesi için somut adımların kontrol edilerek daha şeffaf ve somut bulgularla paylaşılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bu teklifin komisyondan geri çekilmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz.

– Eğer bu süreci daha somut başlıklarla takip etmek için, şu andaki atılan adımlar çerçevesinde, mevcut koşullarda bu protokol onayına komisyonda muhalefet şerhi koyacağız.

HEDEP’Lİ VEKİLE YANIT

Zorlu, Komisyon’da “PKK-YPG terör örgütü değildir” diyen HEDEP Milletvekili Serhat Eren'e de cevap verdi:

“PKK-YPG terör örgütü ile Kürtleri araya getirme çabanız bölücülükten başkası değildir. İşte şimdi burada PKK-YPG terör örgütüne karşı daha somut adımlar atılmasını sağlayacak bu çekincemizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.”

İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kürşad Zorlu’nun “Ne kadar terörist iade edildi?” sorusuna sadece “40 fan fazla talebe tek bir sınır dışı gerçekleşti” şeklinde cevap verdi.

Komisyonda teklifin görüşülmesi ileri bir tarihe ertelendi.