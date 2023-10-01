Zühtü Arslan’dan AİHM kararıyla ilgili açıklama

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya hakkındaki kararına ilişkin soruları üzerine; "AİHM kararına katılmıyoruz" dedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28’inci Dönem 2’nci Yasama Yılı’nın açılış resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya hakkındaki kararına ilişkin soruları üzerine; Arslan, AİHM kararına katılmadıklarını söyleyerek, Anayasa Mahkemesi kararının belli olduğunu vurguladı.

“BİZİM ÖNÜMÜZE GELECEK”

Arslan, “Bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler. AİHM kararları çok eleştiriliyor, özellikle terör örgütleri üyeleriyle ilgili aldığı kararlar. AİHM’in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye’de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz” yanıtını verdi. (DHA)

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