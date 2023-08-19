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2 yaşındaki depremzede ağır şekilde yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

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2 yaşındaki depremzede ağır şekilde yaralandı

Yenişehir Mahallesi 222. Sokak’taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan H.K, kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, yoldan geçen taksiyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

DEPREMZEDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edileceği belirtilen H.K’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Hatay’dan gelerek Kırıkkale’ye yerleştiği öğrenildi.

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