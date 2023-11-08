3 çocuk motosikletle 45 metreden düştü
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet yaklaşık 45 metreden düştü. Kazada, motosiklette bulunan Yasin Gök (13) hayatını kaybederken, Veli Buğra Gözel (13) ve Soner İşcan (13) yaralandı.
Konya’da gerçekleşen kaza, dün saat 21.30 sıralarında Sille Ak Mahallesi Bağyolu Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, 45 metreden düşerek kazaya yol açtı. Motosiklette bulunan Yasin Gök, Veli Buğra Gözel ve Soner İşcan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Veli Buğra Gözel Konya Şehir Hastanesi’ne, Soner İşcan ve Yasin Gök ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tıbbi müdahalelere rağmen Yasin Gök kurtarılamadı. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. (DHA)