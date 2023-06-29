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7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

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7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde 7 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda trafik, araçları kaldırma ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Bu arada olay anı kazaya karışan otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. (AA)

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