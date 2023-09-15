Adana’da oğlunun elinden silahı almak isterken vuruldu

Adana'da, restoran işletmecisi Bülent Koç (55) ile tartışan 17 yaşındaki oğlu A.K., Süleyman A.'yı tabancayla yaraladı. Olayın daha fazla büyümemesi amacıyla tabancayı elinden almaya çalışan Bülent Koç, kazara silahın patlaması sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

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Olay, Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi’nde saat 22.00 civarında meydana geldi. İddialara göre, Süleyman A., Bülent Koç’un işlettiği restorana gelerek alkol aldı.

Bir süre sonra Süleyman A. ve Bülent Koç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mekanda bulunan Koç’un oğulları G.K. ve A.K. de olaya dahil oldu. A.K., babası ile tartışan Süleyman A.’yı tabanca ile bacağından yaraladı.

Bülent Koç, olayın daha fazla büyümesini engellemek için oğlunun elindeki silahı almak istedi.

Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu Bülent Koç, başından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacağından yaralanan Süleyman A. ise hastaneye kaldırıldı. (DHA)