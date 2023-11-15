Ağrı’da eski eniştelerini öldüren kardeşler tutuklandı

Ağrı'da, eski enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp, babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaralayan Ö.K. ve B.K. tutuklandı, kız kardeşleri B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ağrı Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde 13 Kasım günü saat 13.30 sıralarında, Ö.K. ve B.K., bir süre önce kardeşlerinden boşanan Osman Beyazıt ile babası Ahmet Beyazıt’ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca traktörle çarptı.

Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ahmet Beyazıt ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K. kardeşler, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Beyazıt ile bir süre önce boşanan kız kardeşleri B.K. de gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. ve B.K. tutuklanırken, kız kardeşleri B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Osman Beyazıt’ın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşları arasında merkeze bağlı Eliaçık köyünde toprağa verildi. (DHA)