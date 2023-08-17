Akıma kapılan işçi öldü
Trabzon'da enerji iletim hattı çekerken akıma kapılan Musa Kasap (26), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi’nde meydana geldi. Enerji dağıtım firmasında çalışan Musa Kasap, enerji iletim hattı çekerken akıma kapıldı.
Direkte asılı kalan Kasap’ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Direkten indirilen Kasap’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Kasap'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)