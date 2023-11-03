Akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Çumra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Konya’da Mehmet B. aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcasının oğlu Ali B. ve oğlu Enes B. ile Hürriyet Mahallesi’nde karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet B., Ali B. ve Enes B. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet B., buradaki müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Mehmet B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (AA)