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Alev alan tüpü, balkondan böyle attı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir kişi evde alev alan piknik tüpünü panikle 1’inci kattaki balkondan kalabalığın arasına attı. 

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Olay, dün Cizre ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Bir apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan kadın, alev alan piknik tüpünü balona çıkardı. Kadın, panikle aşağıdakilere seslenerek uzaklaşmalarını istedi.

Bu sırada evdeki erkek de tüpü aşağıya kalabalığın arasına attı. Çevredekiler panikle kaçışırken, bir kişi kazağını çıkararak tüpün üzerine kapadı.

Başka biri de su getirerek yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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