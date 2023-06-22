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Ankara’da hırsız alarmı! Polis harekete geçti

Ankara'nın Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerindeki 3 ayrı hırsızlık olayında tespit edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.

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Ankara’da hırsız alarmı! Polis harekete geçti

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, 12-19 Haziran tarihleri arasında Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 3 hırsızlık olayı aydınlatılarak tespit edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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