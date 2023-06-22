Ankara’da hırsız alarmı! Polis harekete geçti
Ankara'nın Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerindeki 3 ayrı hırsızlık olayında tespit edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timleri, 12-19 Haziran tarihleri arasında Etimesgut, Mamak ve Polatlı ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda, 3 hırsızlık olayı aydınlatılarak tespit edilen 3 şüpheliden biri gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)