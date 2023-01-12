Apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Tuğçe, hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan 25 yaşındaki Tuğçe Can, evinin olduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanda oturan Tuğçe Can, yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı özel huzurevine gitmek için evden çıktı. Can, apartman çıkışında kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı. Tuğçe Can’ı bıçakla boğazından, karnından ve sırtından bıçaklayan şüpheli, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuğçe Canın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Tuğçe Canın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeyle aldı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Genç kızın sevgilisi Onur K. (22) Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenci olduğu tespit edilen Onur K., işlemleri için emniyete götürüldü.

Ölen Tuğçe Can ile Onur K.nin yaklaşık 1,5 aydır sevgilisi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)