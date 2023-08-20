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Ardahan’da oğul, tartıştığı babasını boğazından bıçakladı

Ardahan'ın Göle ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci (35), tartıştığı babası Tahsin Enci'yi (65) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

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Ardahan’da oğul, tartıştığı babasını boğazından bıçakladı

Ardahan’ın Göle ilçesinin Salimbey Mahallesi’nde yaşayan baba-oğul arasında saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci, eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı.

Babasını öldüren Tahsin Enci, evden çıkarak gitti. Jandarmaya giden ve teslim olan İsmail Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi.

Eve giden polis, baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. İsmail Enci’nin polisteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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