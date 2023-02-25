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Artvin’de heyelan anı kamerada

Artvin'de Küçük Sanayi Sitesi'nde yamaçta heyelanın meydana geldiği an, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlanma: 15:57 - 25 Şubat 2023 Güncellenme:
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Küçük Sanayi Sitesi Köprübaşı mevkisindeki yamaçta dün heyelan meydana geldi.

Sanayi sitesinin yanındaki yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları, dere yatağına düştü.

Bu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; heyelanla yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin gürültüyle dereye düştüğü, çevreye de suların sıçradığı anlar yer aldı. (DHA)

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Artvin cep telefonu Sanayi
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