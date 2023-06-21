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Asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Güngören'deki bir iş yerinde üzerine tamirini yaptığı asansör düşen işçi yaşamını yitirdi.

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Asansörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sokak’taki iş yerinde bulunan asansörün arızalanması üzerine K.S ile C.E, tamirat için söz konusu adrese geldi.

Tamirat sırasında asansör henüz belirlenemeyen nedenle düştü. K.S, asansörün altında kalırken, C.E kazayı yara almadan atlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince asansörün altından çıkarılan K.S’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İş yeri sahipleri, polise verdikleri ifadede, olayı görmediklerini, K.S’nin arızalanan asansörü tamir etmek için C.E. ile geldiğini, iş yerinden bir çalışanın da onlara eşlik ettiğini kaydetti.

Tamircilere eşlik eden işçi de ifadesinde, K.S’nin tamirat yaparken birden düşen asansörün altında kaldığını anlattı. K.S’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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