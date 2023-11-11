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Ayağı yaralı kedi acile gidip tedavi oldu

Diyarbakır Dicle'de sekerek devlet hastanesinin aciline gelen kedi tedavi edildi. O anlar kameralara yansıdı.

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Ayağı yaralı kedi acile gidip tedavi oldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde sekerek devlet hastanesinin acil servisinin önüne gelen kediye sağlık ekipleri müdahale etti. Kedinin ayağına atel takılırken, o anlar kameraya yansıdı.

9 Kasım günü 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Dicle Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin kapısının öne gelip miyavlayan kedi, sağlık personeli tarafından fark edildi.

BACAĞINA ATEL TAKILDI

Kedinin yanına gidene muayene eden sağlık çalışanları, ön ayağının üzerine basamadığını ve acı çektiğini gördü. Personel, sağlık malzemelerini getirerek kedinin bacağına atel taktı. Tedavisinin ardından kedi uzaklaşırken, o anlar cep telefonuyla kayda alındı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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