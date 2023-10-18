Balıkesir’de midibüs devrildi: 10 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde devrilen midibüsteki aralarında polis memurları ve öğretim görevlisinin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Gönen ilçesi Bayramiç Mahallesi’nde R.E. (45) kontrolündeki 10 DAV 90 plakalı minibüs devrildi.
Kazada sürücü, görevli polis memurları Y.K, S.D, Z.A, A.A, E.D, E.M, H.A. ve öğretim görevlisi E.M. ile belediye personeli M.D. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gönen Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.