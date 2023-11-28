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Bartın’da dikkat çeken manzara: Karadeniz çamura bulandı

Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

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Bartın’da dikkat çeken manzara: Karadeniz çamura bulandı

Batı Karadeniz’de 2 gündür etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Bartın Irmağı’nın denize dökülen bölümünde suyun rengi değişti. Liman bölgesinde denizin çamurlu olduğu görüldü.

Kentteki sağanağın ardından Bartın Irmağı’ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz’e döküldü. Çamurlu suların aktığı kesimde denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu. Denizde renk değişiminin yaşandığı bölgeler havadan da görüntülendi. (DHA-AA)

Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde, denizin derelerle birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.

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