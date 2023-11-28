Bartın’da dikkat çeken manzara: Karadeniz çamura bulandı
Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.
Batı Karadeniz’de 2 gündür etkili olan yağmur sonrası Karabük, Kastamonu ve Bartın geneline metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde sağanak ve fırtına sonrası ırmaktan çamurlu suyun aktığı kıyı şeridinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Kentteki sağanağın ardından Bartın Irmağı’ndan akan çamurlu su, Boğaz mevkisinden Karadeniz’e döküldü. Çamurlu suların aktığı kesimde denizin rengi değişti. İnkumu Plajı ve çevresinde de kirlilik oluştu. Denizde renk değişiminin yaşandığı bölgeler havadan da görüntülendi. (DHA-AA)