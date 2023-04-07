Bayraktar: Soyadı benzerliği

Deprem bölgesinde yapılan ihalelerin eski Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın akrabalara ait şirkete gittiği iddialarına oğlu Abdullah Bayraktar yanıt verdi.

Sözcü Ankara

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Deprem bölgesinde yapılan ihalelerin eski Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın akrabalarının sahibi olduğu Aydur İnşaata gittiği iddialarına Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Bayraktar'dan açıklama geldi. Bayraktar, “Adı geçen şirketle tek ilişkimiz soyadı benzerliği. Devletten aldığımız tek ihale yok” dedi.

Önce Gaziantep Şehitkamil’deki 464 konut ve ticaret merkezi ihalesini 899 milyon TL’ye kazanan Aydur İnşaat, ardından 1 milyar 159 milyon TL’ye Adana Çukurova’daki 581 konutun yapım ihalesini aldı. 6 Şubat depreminden bu yana Aydur'un kasasına toplam 2 milyar 58 milyon TL girdi.

Aydur İnşaat’ın sahipleri Mustafa, Mehmet Ali ve Hüseyin Bayraktar. Bayraktar isminin benzerliği eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ı akıllara getirirken, Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Bayraktar ise Aydur inşaatla hiç bir organik ilişkilerinin olmadığını, sadece soyadı benzerliği bulunduğunu ifade ederek, “Bayraktar grubu olarak 50. yılımızı kutlamaya hazırlanıyoruz. Bayraktar grubu olarak inşaat, turizm, tarım ve hizmet sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Hiç bir kamu ihalesine girmedik, girmiyoruz. İnşaatlarımızı kendi gücümüzle yapmaya devam ediyoruz. Devletle herhangi bir ticari bağımız yok. Vatan Eğitim ve Teknoloji vakfı olarak da hayır işlerine devam ediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren reklam yapmadan arama kurtarma, konteyner kent, çadır, insani yardım yapmayı kendimize görev edindik. Yardım etmeye de gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz” dedi.

BAKAN YARDIMCISI TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar geçtiğimiz günlerde Erdoğan Bayraktar’ın kurucusu olduğu Vatan Vakfına depremde yaptığı çalışmalar için “Deprem bölgesinde ilk günden bu yana büyük özveriyle ve gayretle çalışan Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Allah güç kuvvet versin. Türk milleti büyüktür. Devlet millet el ele tüm zorlukları yeniyoruz” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etmişti.

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