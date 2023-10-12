Bekçi, inşatta ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatta bekçilik görevi yapan 66 yaşındaki Salih Akkoyun ölü bulundu.
Kayseri’de gerçekleşen olay, Olgun Sokak’ta yer alan inşaatta meydana geldi ve saat 12.30 civarında gerçekleşti. İnşaatı koruyan Salih Akkoyun’un hareketsiz bir şekilde yerde yattığını fark eden kişiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Salih Akkoyun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemelerde bulundu. Salih Akkoyun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)