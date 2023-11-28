Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ozan Abay Caddesi üzerinde, İbrahim Bedir yönetimindeki 35 ARZ 177 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 35 R 4856 plakalı belediye otobüsü çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Bedir, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs şoförü İ.T. ile otomobilde bulunan U.C.G., çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)