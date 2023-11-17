Beş kızına istismarla suçlanan ‘babaya’ 160 yıl hapis talebi

Erzurum'da yıllarca babasının istismarına maruz kaldığını belirten 16 yaşındaki kız, jandarmaya gitti. Kardeşlerinin de istismara uğradığını söyledi. Tutuklanan baba ifadeler değiştirilince tahliye oldu. Genç kız bu kez eylemi kayda aldı, görüntüler dava dosyasına girdi.

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Erzurum’da yaşları 6 ile 16 arasında değişen beş kızına yıllarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ş.K. (43) hakkında 160 yıl hapis cezası istendi.

GENÇ KIZ HER ŞEYE TANIK OLDU

Bir köyde çiftçilik yapan Ş.K. iddiaya göre, 5 kızına yıllarca cinsel istismarda bulundu. Olay, 2021’de 16 yaşındaki Z.K.’nin jandarmaya ihbarı ile ortaya çıktı. Babası Ş.K.’den şikayetçi olan Z.K., 9 yıl boyunca cinsel istismara maruz kaldığını, 4 kız kardeşinin de istismarına tanık olduğunu söyledi.

KIZLAR ÖNCE İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ

İddialar sonrası gözaltına alınan baba, soruşturma kapsamında tutuklandı. 2022’nin Mart ayında kız çocuklarının ifadelerini değiştirmesi ile tahliye olan Ş.K., eve dönünce eylemlerine devam etti. Z.K., bu kez cinsel istismarı videoya alıp, yeniden şikayetçi oldu.

BİR AY SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Tahliyesinden 1 ay sonra yeniden tutuklanan Ş.K.’nin yargılandığı dava, video kaydı da dosyaya girdi. Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Ş.K. için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan toplam 160 yıl hapis cezası talep edildi. (DHA)