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Beylikdüzü’nde yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazanın bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı. İş merkezinin dış cephesini alevlerin sardığı belirtilirken yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

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Beylikdüzü’nde yangın

Ayrıntılar geliyor…

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