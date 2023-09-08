Beyoğlu’nda kurşun yağdıran saldırgan yakalandı

Beyoğlu'nda yol tartışmasında 2 kişiye otomatik tabanca ile ateş eden saldırgan yakalandı.

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Olay, Hüseyin Ağa Mahallesi Balo Sokakta geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.

S.Y. motosikleti ile Tarlabaşı’ndan Balo Sokağa döndüğü sırada sokakta yürüyen B.K. ile iki arkadaşından yol istedi.

S.Y. ile yolda yürüyenler arasında tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletli S.Y. yanında bulunan tam otomatik tabanca ile kavga ettiği kişilere kurşun yağdırmaya başladı.

Silahtan çıkan kurşunlarda B.K. yaralanırken otomatik silahlı saldırgan olay yerinde yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.K. ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri silahlı saldırganın eşkalini belirledi. Kısa süreli çalışma sonucu S.Y.’nin yerini belirleyip kullandığı tam otomatik tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan yol tartışması, tarafların kavga etmesi ve silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (DHA)