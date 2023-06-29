Abone Ol

Bıçaklı kavgada öldürüldü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki grup arasındaki çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Ufuk Aşan hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bıçaklı kavgada öldürüldü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ufuk Aşan, göğsünden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Aşan kurtarılamadı. Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Önce dükkanı kurşunlandı, sonra öldürüldüİlginizi ÇekebilirÖnce dükkanı kurşunlandı, sonra öldürüldüPençe-Kilit Bölgesi'nde 4 terörist öldürüldüİlginizi ÇekebilirPençe-Kilit Bölgesi'nde 4 terörist öldürüldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam