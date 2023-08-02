Bodrum’da binlerce balık karaya sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde önceki gece binlerce gümüş balığının karaya sıçraması görenleri şaşkına çevirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, ender görülen bir doğa olayına tanıklık etti.

Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen olayda on binlerce gümüş balığı denizden fırlayıp yolda yürüyüş yapanların önüne düştü. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Balıkçı Kemal Cantürk (55) “Balık sürüsü muhtemelen çok büyük bir balıktan kaçarken havaya fırladı ve karaya düştü. Sürü halinde olan balıklar bazen böyle şaşkınlık yaratan görüntüler oluşturabiliyor” dedi.

Vatandaşlardan bazıları, can çekişen balıkları toplayarak tekrar denize attı.

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