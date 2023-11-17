Bodrum’da konaklama merkezindeki göçmenler birbirine girdi
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki göçmen koordinasyon merkezinde göçmenler arasında kavga çıktı, iki göçmen yaralandı, biri baygınlık geçirdi. Merkeze polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde Muğla'daki İl Göç İdaresi'ne sevk edilmek üzere bekletilen yaklaşık 60 göçmen arasında çıkan sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü.
Kavganın büyümesi üzerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavgada 2 göçmen yaralandı, 1 göçmen baygınlık geçirdi.
Göçmenlerin kavgası polis ekipleri tarafından büyümeden önlendi. Yaralılara müdahale olay yerinde yapıldı.