Çöpten kavga çıktı, kurşun yağdırdı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, bir binanın önüne çöp bırakan Ahmet T., komşularının uyarısıyla başlayan tartışmanın ardından silahını çıkararak ateş etti.

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Olay, Salı akşamı Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir binanın önünde meydana geldi. Ahmet T., akşam saatlerinde evinden çıkarak elindeki çöp poşetlerini binanın önüne bıraktı. Bu sırada çöp bırakıldığını gören iki komşu, Ahmet T.’yi uyararak çöpünü kapının önüne bırakmaması konusunda uyardı. Başlayan tartışmada Uğurcan Y. ile Ercan Ö., komşuları Ahmet T.’yi darbetti.

ARAÇLARA İSABET ETTİ

Ahmet T., karşılık olarak belindeki silahı çıkararak art arda ateş etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kurşun isabet eden iki otomobilde hasar oluştu. Kavgayı ayırmak için araya giren kişilerin müdahalesiyle olay sona erdi. Yaşanan olaylar ve silahla ateş etme anları, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerine gelerek Ahmet T.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılan Ahmet T., olayın ardından serbest kaldı. (DHA)