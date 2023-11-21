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Çuval çuval esrar! Tam 1 ton 150 kilo

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır çuvallarda tam 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirildi.  Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, tutuklandı.

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Çuval çuval esrar! Tam 1 ton 150 kilo

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı.

Polis ekiplerinin araziye bırakılmış çuvallar içerisinde 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirdiği operasyonda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı. (DHA)