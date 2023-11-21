Çuval çuval esrar! Tam 1 ton 150 kilo
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır çuvallarda tam 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı.
Polis ekiplerinin araziye bırakılmış çuvallar içerisinde 1 ton 150 kilo toz esrar ele geçirdiği operasyonda İran uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı. (DHA)