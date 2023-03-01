Depremden 22 gün sonra bebeğini kucağına aldı

Adıyaman'da oturdukları binaları ağır hasar gören Medine (37) ve Abdurrahman (39) Arslan çifti, depremden 22 gün sonra ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Medine Arslan, "Bir felaketin içinden çıkıp, gelip, bir mucizeyi tekrar kucağa alabilmenin duygusunu tarif etmek, gerçekten imkansız" dedi.

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Medine ve Abdurrahman Arslan çiftinin Adıyaman’da oturduğu bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Hamile olan Medine Arslan, eşi ve 2,5 yaşındaki çocukları Ömer Taha ile Ankara’daki Sincan Öğretmenevi’ne yerleşti. Medine Arslan, depremden 22 gün sonra ikinci bebeğini kucağına almanın sevincini yaşadı. Öğretmenevi personeli, ailenin Zeynep Zümra ismini verdiği bebek için özel oda hazırladı.

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Medine Arslan, “Yakın arkadaşlarımızı, tanıdıklarımızı kaybetmemiz nedeniyle kötü oldum. Kalben rahatsızlık duyunca erken doğum tehlikesine karşı hastanelerde de steril bir ortam kalmadığı için mecburen Ankaraya geldik. Bir felaketin içinden çıkıp, gelip, bir mucizeyi tekrar kucağa alabilmenin duygusunu tarif etmek, gerçekten imkansız. Felaketten sonra bir sevinç. İnsan istiyor ki memleketine dönsün ama memleketimiz ne kadar sürede toparlanır, tekrar eski halini alır bilmiyorum. İlerleyen günlerde umarım, her şey daha güzel olur” dedi.

“HERKESİN KAYIPLARI VAR”

Abdurrahman Arslan da Sincan Öğretmevi’nin hazırladığı sürprizin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, “Çocuğumuz için çok mutluyuz; ama ülkemiz için de çok üzgünüz. Memleketimizde hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.

Sincan Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Serdar Kürkçü de 94 oda kapasiteli öğretmenevinin tamamen depremzedelere ev sahipliği yaptığını ve ikinci kez bebek için sürpriz hazırladıklarını belirterek, “Ailelerde hep depremin verdiği üzüntü var çünkü kayıpları var, herkesin olduğu gibi. Bunun üzerine bu sürprizle karşılaştıklarında çok mutlu olup gözleri doluyor. Bizim için tatlı bir tebessüm almak önemliydi. Umarım, bu acı felaketin sonrasında iyi bir hatıra kalır” dedi.

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