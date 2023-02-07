Depremzedeler isyan etti: Çocuklar açlıktan ağlıyor

İYİ Parti'li Uğur Poyraz ve Ümit Dikbayır'a dert yanan depremzedeler "Bir gündür aç geziyoruz. Çocuklar açlıktan ağlıyor. Akşamdan manavdan portakal, mandalina çaldık çocuklara verdik" dedi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep’te deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük bir acı yaşanıyor. Depremin üzerinden 24 saatten fazla zaman geçti ama binlerce can soğukta enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Malatya’da incelemelerde bulunan İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Malatya’da durum çok kötü. Yiyecek yok, ısınacak bir şeyleri yok. Lapa lapa kar yağıyor. Halk isyan ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR AÇ, MANAVDAN MEYVE ÇALDIK”

İYİ Partili Ümit Dikbayır’a sıkıntılarını dile getiren depremzedeler, “Bir gündür aç geziyoruz. Çocuklar açlıktan ağlıyor. Akşamdan manavdan portakal, mandalina çaldık çocuklara verdik. Gidecek bir yerimiz yok. Sokakta kaldık. Çadır yok. Hak ettiğimiz değer bu mu” diyerek tepki gösterdiler.



“HER TARAFTA YAKIT SIKINTISI VAR”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, “Her tarafta mazot benzin sıkıntısı var. İnsanlar dışarıda, arabalarını çalıştıramıyor. Dün itibariyle hiçbir yetkili ve görevli görmedik sahada. Enkaz çalışmaları da tamamen vatandaş ve yerel ekiplerce yürütülüyordu. Öyle herhangi bir yetkili maalesef göremedik” şeklinde konuştu.

İshaliye Pazarcık’ta merkez camiinin yanında çöken bir binada kurtarma çalışmasına katılan Uğur Poyraz, “Bu alanda yaklaşık 8-10 tane bina yıkılmış durumda. Bu binalardan birinde genç bir kardeşimiz var. Binadaki hasır ve demirleri kesebileceğimiz makine testere yok. Burada ki vatandaşlar ellerinden geldiğince bu işi çözmeye çalışıyorlar. Bütün resmi yetkilileri buraya bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

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