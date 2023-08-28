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Devrilen motosikletten düştüler aracın altında kaldılar

Kilis'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletten düşen 2 kişiye otomobilin çarpması sonucu İbrahim B. yaşamını yitirdi, Murat U. ağır yaralandı.

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Devrilen motosikletten düştüler aracın altında kaldılar

Kilis’te Beşikkaya Mahallesi’nde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 79 AAK 132 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

O sırada arkadan gelen Murat A.’nın kullandığı 34 FAC 550 plakalı otomobil, motosikletten düşen İbrahim B. ile Murat U.’ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İbrahim.B.’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanın Murat. U. ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim. B.’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Murat A.’nın gözaltına alındığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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