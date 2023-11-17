Didim açıklarında batan botta bir göçmen öldü, ikisi kayıp
Didim açıklarında göçmen botu battı. Bir kişi ölü bulundu. İki kadın göçmen aranırken 18 kişi ise kurtarıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinden Eşek Adası'na (Agothonisi) geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu lastik bot fırtına nedeniyle battı. Batan botta bulunan 18 göçmen kurtarıldı, bir kadının cesedi bulundu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Aydın’ın Didim ilçesi kıyılarından bindikleri lastik bot ile Eşek Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu bot, bugün saat 08.00 sıralarında battı. Denize düşen göçmenleri gören balıkçılar, Yunanistan sahil güvenliği ve Frontex yetkililerine haber verdi.
HAVA KOŞULLARI OLUMSUZ
Bölgeye gönderilen iki Yunan sahil güvenlik botu ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kadın göçmenin cesedine ulaşıldı, 18 göçmen kurtarıldı. 2 kadın göçmenin kayıp olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kurtarılan göçmenlerin Sakız Adası'na götürüleceği bildirildi. Bölgede olumsuz hava koşullarının devam ettiği öğrenildi.