Diyarbakır’da aynı kavşakta bir kaza daha
Diyarbakır'da, haziran ayında iki aracın çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı kavşakta, bu kez bir minibüs pastanenin saksı ve sandalyelerine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, minibüs ve pastanede hasar oluştu.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı Kavşağında saat 04.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
A.Ö. yönetimindeki minibüs, kavşakta kontrolünü kaybederek kaldırıma çıkıp pastanenin önündeki saksı ve sandalyelere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, minibüs ve pastanede hasar oluştu.
Pastane sahibinin herhangi bir şikayette bulunmadığı, A.Ö.’nün ise işletmenin zararını karşılayacağı öğrenildi.
ÖNCEKİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 7 KİŞİ YARALANMIŞTI
30 Haziranda da aynı kavşakta Bager Polat yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı cip, O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpmış. Savrulan iki araç, kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan sonra, pastanenin karşısındaki kapalı olan alışveriş merkezinin kepenklerini kırarak, içeri girmiş, yayalardan 5 çocuk babası Aydın Gündoğar hayatını kaybetmişti. 7 kişi ise hastanede tedaviye alınmıştı. (DHA)