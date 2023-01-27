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Edirne’de 1 haftada 14 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, son 1 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 terör şüphelisi yakalandı.

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Edirne’de 1 haftada 14 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada Yunanistan’a kaçmak isteyen 14 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisini yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ayrıca son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler kapsamında; çeşitli suçlardan aranan 7 yabancı uyruklu ile askeri suçlardan aranan 40 kişi ve UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 25 kişiyi yakaladı. DHA

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