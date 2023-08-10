Esenyurt’ta iş yerine ateş eden saldırgan tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden iş yerine pompalı tüfekle ateş eden saldırgan tutuklandı.
İstanbul Esenyurt Koza Mahallesi’nde 8 Ağustos’ta meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden iş yeriyle arasında anlaşmazlık bulunan M.B.T. pompalı tüfekle iş yerine gelerek rastgele ateş etti.
Saldırının ardından elinde tüfekle olay yerinden uzaklaşan M.B.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet’te yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)