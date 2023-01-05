Eşinin ailesiyle silahlı çatışmaya girdi, arkadaşı öldü

Gaziosmanpaşa'da anlaşmazlık yaşayan dini nikahlı çift, konuşmak için bir araya geldikleri sırada taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Umut Erdoğan (27), eşinin babası Sedat İ. ve kardeşi S.İ.'ye silahla ateş etti. Kayınpeder Sedat İ.'nin silahla karşılık verdiği olayda, Erdoğan'ı apartman önündeki araçta bekleyen arkadaşı Caner Akgün vuruldu. Akgün olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Salı günü Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazası ihbarına giden polis, araç içerisinde ağır yaralı durumda olan kişinin silahla vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekipleri isminin Caner Akgün olduğu belirlenen yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ancak, kurtarılamadı. Araştırmayı derinleştiren polis, görgü tanıklarının ifadeleri alarak güvenlik kamera görüntülerini izledi.

Yapılan çalışmalarda Umut Erdoğan isimli bir kişinin arkadaşı Caner Akgün ile birlikte imam nikahlı eşi B.İ.’nin evine geldiği, burada taraflar arasında kavga çıktığı belirlendi. Erdoğan’ın B.İ.’nin babası Sedat İ. ile kardeşi S.İ.’ye tabancayla ateş ettiği tespit edildi.

Sedat İ.’nin damadına silahla karşılık verdiği, kurşunların apartman önünde park halindeki otomobil içinde bekleyen Caner Akgün’e isabet ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Umut Erdoğan, Sedat İ. ile oğlu S.İ.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)