Ev arkadaşını çekiçle öldürdü, cezası belli oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ev arkadaşını çekiçle öldüren sanığa, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

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Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.İ. (27) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, “Küfür etmesi sonucu bu olay meydana geldi. Ne yaptığımı da hatırlamadım. Psikolojim bozuk, tedavi altındayım.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, “haksız tahrik” indirimi uygulayarak sanığın cezasını 18 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Maktulün kızı Kevser Akkaya, duruşma sonrası gazetecilere, “Babam öyle ağır küfreden bir insan değildi. Mahkemenin verdiği kararı çok az buldum. Bu kişi ailemizi, hayallerimizi, geleceğimizi yıktı.” diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi’nde, 17 Nisan 2022’de ev arkadaşları arasında çıkan kavgada, C.İ, Gürel Uslu’yu (56) başına çekiçle vurarak öldürmüştü.

Polis karakoluna giderek teslim olan C.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. (AA)

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