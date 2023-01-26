Greenpeace: Bazı sözlerin ‘geri dönüşü’ yok!

Greenpeace yönetimi, 2022 yılı Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu'na göre şirketler tarafından plastik kullanımını azaltmak ve önlemek için gerçekleştirilen toplam taahhüdün sadece yüzde 41 ile sınırlı kaldığını belirtti. Greenpeace, şirketlerin verdikleri sözleri tutmadıkları belirtilerek, “Bazı sözlerin ‘geri dönüşü’ yok!” açıklamasında bulundu.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Markaların plastiksiz bir gelecek için somut adımlar atmaları şart olduğunun belirtildiği Greenpeace açıklamasında şirketler tarafından plastik kullanımını azaltmak ve önlemek için gerçekleştirilen toplam taahhüt sadece yüzde 41 ile sınırlı kaldığı belirtildi. “Bazı sözlerin ‘geri dönüşü' yok!” sloganıyla yeni başlatılan bir kampanya ile “Şirketlerin verdikleri sözleri tutmadığı açık. O yüzden hükümetlerin önemli kararlar alması gerekiyor. Mesela tek kullanımlık plastikleri yasaklamak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Her yıl plastik kirliliğini azaltmaya yönelik verdikleri taahhütleri artıran markalar, uygulama noktasında yetersiz kalıyor. Markaların plastiksiz bir gelecek için somut adımlar atmaları şart. Hepimizin hakkı olan temiz gelecek, gerçekleştirilmeyen vaatlere bağlı olmamalı. Kirletilmemiş bir gelecek için taahhütten fazlası gerek” denildi.

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN BAZI VERİLER ŞÖYLE

* Plastik azaltımı ve kullanımının önlenmesi için taahhüt edilen miktar 2023 yılı sonuna kadar 44 bin 396 ton olmasına rağmen 2021 yılından beri gerçekleşen taahhüt 17 bin 676 ton ile sınırlı kaldı.

* Taahhüt veren markaların sadece yüzde 67'si tek kullanımlık plastik ambalajları ortadan kaldırmak için somut adımlar attığını bildirdi.

* İlerlemesini raporlayan şirketlerin yalnızca yüzde 21'lik kısmı yeniden kullanım iş modelini tercih etti.

* Yeniden kullanım iş modeli altında taahhüt veren şirketlerin çok küçük bir bölümü pilot uygulamaları hayata geçiriyor.

“TEK KULLANIMLIK PLASTİKLER YASAKLANMALI”

Greenpeace Akdeniz Proje Geliştirme Uzmanı Gözde Sevinç, açıklamasında tek kullanımlık plastikler yasaklanmış olsa yüzde 92,4 ile plastik azaltımında en büyük yere sahip olunacağını belirterek, “yasak gerçekleşmiş olsa tek kullanımlıkların üretimi azalarak somut adımlar atılmış ve tonlarca plastik atığın önüne geçilmiş olunurdu.

Bu nedenle, tek kullanımlık olmayan dünyamız için acilen harekete geçmek gerekiyor. Bugün gezegenimizin her yerini kirleten ve alternatifi olan tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını sağlayabilirsek, mavi denizler ve temiz yeşil alanlar için endüstrilerin sözlerini tutmasını beklemek zorunda kalmayız” dedi.

İlginizi Çekebilir Greenpeace'ten Alman hükümetine protesto