Gürcistanlı kadın evinde ölü buldu
İstanbul Sultangazi'de ikamet eden Gürcistan uyruklu Sakhıb N.(53), evinde ölü bulundu.
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Gürcistan uyruklu 53 yaşındaki Sakhıb N., eşi tarafından yatakta hareketsiz yatarken bulundu.
Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekibinin yaptığı kontrollerde Sakhıb N.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)