Halı saha maçında hayatını kaybetti

Mardin'de halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 41 yaşındaki Bülent Aydemir, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Mardin’de gerçekleşen olay, dün akşam saatlerinde Nur Mahallesi’nde bulunan kapalı bir halı sahada meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan Bülent Aydemir, arkadaşlarıyla futbol oynamak için halı sahaya geldi. Aydemir, maç oynandığı sırada aniden yere yığıldı ve acil servis ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, Aydemir’in kalp krizi geçirdiğini belirledi ve hemen müdahalede bulundu. Ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Aydemir, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Bülent Aydemir’in, Savur ilçesindeki bir tekstil atölyesinde servis sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. (DHA)

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