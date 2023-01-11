Abone Ol

Hastanede çıkan yangın panik yarattı

Yalova'da özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 15:59 - 11 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Adnan Menderes Mahallesi’ndeki 3 katlı hastanenin bodrum katında kesintisiz güç kaynaklarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından hastanede dumanın yayıldığı bölümlerdeki hastalar ve yakınları ile personel tahliye edildi. Bu kişilerden durumları acil olanlar ve bebekler, Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Bölgeye gelen Yalova Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

AFAD ve polis ekiplerinin de çalışma yürüttüğü binadaki soğutma çalışması sürüyor. (AA)

Hastane acilinde yanık kokusu alarmıİlginizi ÇekebilirHastane acilinde yanık kokusu alarmı
AFAD bodrum Polis Yalova yangın
X Reklam