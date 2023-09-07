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Havada korku dolu anlar! Uçak acil iniş yaptı

Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Havada korku dolu anlar! Uçak acil iniş yaptı

Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş izni istedi.

Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (AA)

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